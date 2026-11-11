Dramma nel calcio francese: muore a 22 anni Wanis Honsor durante un allenamento

Lutto nel calcio francese per la morte del giovane terzino Qanis Honsor, scomparso per un arresto cardiaco

Lutto nel mondo del calcio mondiale e francese per la morte di Qanis Honsor, terzino classe 2003 del Saint-Denis FC. Il 22enne è deceduto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento con il suo club.

A comunicare la notizia è stato il FC Rouen 1899, società nella quale Honsor era cresciuto e con cui aveva anche collezionato tre presenze e un gol in prima squadra nella stagione 2023/24. Il club ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e alle persone vicine al giovane calciatore.