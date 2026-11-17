Endrick: "Spero di restare tutta la vita al Real Madrid..."

L'affare Endrick-Milan può considerarsi già chiuso prima di iniziare? Forse sì, ma si sa, il mercato può sempre regalare ribaltoni inaspettati. Il talento brasiliano del Real Madrid ha giocato sin qui pochisismo con i blancos di Mourinho. Poco impegnato e privo di stimoli, nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamente del Milan per gennaio. Arrivano però nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione dell'attaccante madridista. Nel post partita di Brasile-Giappone, match vinto per 7-0 dalla Selecao, Endrick ha parlato ai giornalisti presenti del suo futuro:

ENDRICK CHIUDE AL MILAN?

“Poco minutaggio? Credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni”.

I NUMERI DI ENDRICK COL REAL MADRID

Il brasiliano con la maglia dei Blancos ha sin qui trovato poca fortuna ( e pochissimi minuti). In 47 presenze ufficiali, 8 reti e 2 assist. In questa stagione ha totalizzato finora 7 presenze condite da un gol in Champions contro la Roma e un assist.