Seedorf ricorda nella conferenza stampa di presentazione al Corinthias la sua esperienza sulla panchina del Milan
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Le parole di Clarence Seedorf rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Corinthians.
Pochi giorni fa il Corinthians ha ufficializzato Clarence Seedorf come nuovo allenatore. L'olandese, che da giocatore ha vissuto una carriera leggendaria anche con la maglia del Milan, non è riuscito a ripetersi nelle sue esperienze in panchina. Nella conferenza stampa di presentazione, l'olandese è tornato a parlare proprio delle sue scorse avventure ed ha citato anche quella sulla panchina rossonera. Di seguito le sue parole.
"Il Milan era quartultimo, la stessa posizione in cui ci troviamo noi ora. Da quartultimi sono risaliti fino al settimo posto, a un solo gol dalla qualificazione in Europa League. Non ho mai iniziato un’annata fin dall’inizio; sono sempre subentrato a stagione in corso".
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