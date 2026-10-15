Donnarumma, prestazione horror contro il PSG: l’Equipe gli dà 2 in pagella

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Gigio Donnarumma nonostante il rigore parato al 90’ a Ferran Torres è stato autore di una papera sul gol del 1-34del PSG che ha spezzato le gambe ai suoi compgani. Per l’Equipe è 2 in pagella.

Ieri sera il PSG ha battuto 4-2 il Manchester City all'Ethiad Stadium. Un primo tempo magistrale dei parigini che nel giro di mezz'ora hanno segnato 3 gol e creato un numero elevatissimo di azioni pericolose. Nel secondo tempo poi il gol di Haaland dell'1-3 aveva riaperto le speranze per gli uomini di Maresca ma poco dopo a spegnerle è stato Donnarumma, autore di un grave errore sul gol di Akliouche che ha di fatto chiuso la partita.

I media francesi infatti non gli hanno perdonato nulla nonostante il rigore parato al 90' a Ferran Torres. L'Équipe gli ha addirittura attribuito un pesantissimo 2 in pagella. Secondo il quotidiano, l'errore di del portiere italiano sulla rete di Akliouche ha regalato al Psg la tranquillità nel gestire la partita che aveva perso e ha tagliato le gambe ai suoi compagni per provare una rimonta che rimaneva a prescindere molto complicata.