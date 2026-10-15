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Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: prima da titolare quest'anno per Camarda e Tomori

Salisburgo-Milan, le formazioni ufficiali: prima da titolare quest'anno per Camarda e TomoriMilanNews.it
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Oggi alle 17:28Primo Piano
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Salisburgo-Milan di Europa League

Queste le formazioni ufficiali di RB Salisburgo-Milan, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Prima volta da titolare in stagione per Francesco Camarda e Fikayo Tomori.

RB SALISBURGO-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.