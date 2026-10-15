News

Tegola Inter, risentimento ai flessori della coscia per Lautaro: salta il derby contro il Milan

Tegola Inter, risentimento ai flessori della coscia per Lautaro: salta il derby contro il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:30L'Avversario
di Andrea La Manna
Lautaro Martinez ha riportato un infortunio ai flessori della coscia sinistra. In forte dubbio la sua presenza nel derby dei Milano del 31 ottobre

Dopo la sconfitta casalinga ai danni del Club Brugge arrivata in seguito alla tripletta di Nicolò Tresoldi, giovane attaccante italo-tedesco da sempre dichiaratamente tifoso rossoneri, arriva un'altra brutta notizia per l'Inter di Chivu. Infatti il proprio capitano Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante dovrà restare fermo ai box per un po' e si pensa che possa tornare dopo la sosta.

In forte dubbio dunque la sua presenza nel derby di Milano del 31 ottobre.