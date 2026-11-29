Cagliari, chi si rivede: Daniel Maldini ritrova il Milan da avversario

Chi si rivede! Domani sera Daniel Maldini, ex giocatore del Milan protagonista anche lui dell'ultimo scudetto rossonero nel 2022, è oggi un punto di forza dei giovane Cagliari di mister Pisacane. Infatti, come riportato da Opta, le prime 15 presenze e la prima rete in Serie A di Daniel Maldini sono arrivate proprio con la maglia del Milan tra il 2020 e il 2022, vincendo anche lo Scudetto nella sua ultima stagione in rossonero (2021/22). Nel campionato in corso, il classe 2001 è uno dei tre giocatori - al pari di Davide Frattesi per la Lazio e Nikola Krstovic per l'Atalanta - che hanno portato più punti alla propria squadra tramite i propri gol: senza i suoi cinque centri, infatti, il Cagliari avrebbe sette punti in meno in classifica.

LE STATISTICHE DEL CAGLIARI VERSO IL MILAN

Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo. Inoltre, dopo una serie di sei match casalinghi contro il Milan in cui aveva sempre trovato la via del gol (1V, 3N, 2P), il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro i rossoneri (1N) senza riuscire a segnare in quattro di queste (4-12 il punteggio complessivo nel parziale), inclusa la gara d'andata dello scorso campionato - successo rossonero per 1-0 con gol decisivo di Rafael Leão al 50'.