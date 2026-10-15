Jashari riserva di Musah. Sabatini: "Con tutto il rispetto dell'allenatore che li allena, rimaniamo perplessi"

Jashari riserva di Musah. Sabatini: "Con tutto il rispetto dell'allenatore che li allena, rimaniamo perplessi"MilanNews.it
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Oggi alle 00:30News
di Lorenzo De Angelis
Le parole di Sandro Sabatini in merito al poco impiego di Ardon Jashari.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole di Sandro Sabatini.

"Nel rispetto di un investimento che comunque è stato fatto su Jashari, che è stato potente, Cioè Jashari che comunque nella nazionale dove lo chiamano lo fanno anche giocare, in Svizzera. Al Milan poi dopo deve fare la riserva a Musah quando non gioca Modric. Ma io ste cose non le capisco, sinceramente non le capisco. E con tutto il rispetto dell'allenatore che li allena tutti i giorni, noi non li vediamo, parliamo così, però rimaniamo lo stesso perplessi".