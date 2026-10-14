Primo Piano LIVE MN - Amorim: "Critiche? In un top club è normale. Ma la squadra sta miglorando"

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Tutte le dichiarazioni di Ruben Amorim nella conferenza stampa alla vigilia di Red Bull Salisburgo-Milan di Europa League

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve mister Amorim prenderà parola dalla Red Bull Arena per presentare in conferenza stampa l'importante sfida di domani pomeriggio contro il RB Salisburgo. Seconda giornata della fase campionato di Europa League, i padroni di casa sono a quota tre punti mentre il Milan, che ha perso all'esordio contro il Benfica, sono ancora a 0. Il tecnico portoghese dovrà gestire la rosa in vista dei prossimi impegni ravvicinati e si prospetta un turnover importante, con Camarda e Tomori che dovrebbero scendere in campo da titolari per la prima volta in stagione. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in conferenza.

18.30 - Comincia la conferenza stampa di Ruben Amorim alla vigilia di Salisburgo-Milan.

Ci sono state tante critiche in questi giorni. Hai la sensazione che siano tutti col dito puntato verso questo Milan?

"È normale nei top club, e l'ho capito fin dalla gara contro la Juventus. Io ho un lavoro da fare, il rumore intorno lo lascio alle altre persone. Se guardo alla squadra stiamo facendo meglio: creiamo di più, pressiamo meglio. In un top club se non vinci è normale questo genere di cose".

Che Salisburgo ti aspetti domani? Hai parlato con Pavlovic della sua ex squadra?

"Non ho parlato tanto di questo con Pavlo, gli ho parlato del suo ruolo domani. Domani sarà titolare. È una squadra che ha tanta velocità e qualità. Ci sono giocatori tecnici. È una squadra che è abituata a vincere. Sarà una partita difficile, ma ne ho parlato con i giocatori. Pavlo mi ha parlato dell'ambiente. Giocheremo in un grande stadio e siamo pronti".