Dopo Kaká tocca ad Ancelotti: entrerà nella hall of fame del Milan
Il Milan premierà Carlo Ancelotti per l’ingresso nella sua hall of fame. Il ct del Brasile sarà presente a San siro domenica prossima in occasione di Milan-Parma.
ANCELOTTI NELLA HALL OF FAME DEL MILAN
Milan-Parma, 14esima giornata di Serie A 2026/27 a San Siro, sarà l'occasione per rendere omaggio a Carlo Ancelotti per il suo ingresso nella Hall of Fame presented by Emirates, un'iniziativa che onora la storia ultracentenaria di AC Milan e che premia coloro che hanno saputo incarnare la passione e i valori del Club. L'ex calciatore e allenatore rossonero è stato eletto lo scorso aprile dai tifosi rossoneri come uno dei tre migliori centrocampisti nella storia di AC Milan, insieme a Kaká e Ruud Gullit.
Ancelotti ha vestito la maglia rossonera prima da giocatore per cinque anni, poi da allenatore per 8, ha vinto complessivamente 15 trofei (7 in campo, 8 in panchina). Nel prepartita, il Brand Ambassador di AC Milan Daniele Massaro - che con lui da giocatore ha condiviso un'era di trionfi in maglia rossonera - gli consegnerà l'esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame. Oltre ad Ancelotti, fanno già parte della Hall of Fame il membro onorario Franco Baresi, Inzaghi, Shevchenko e Van Basten - eletti dai tifosi tra gli attaccanti -, Kaká e Ruud Gullit tra i centrocampisti.
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