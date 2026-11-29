Dopo Kaká tocca ad Ancelotti: entrerà nella hall of fame del Milan

In occasione di Milan-Parma Carlo Ancelotti verrà premiato e inserito nella hall of fame del Milan

Il Milan premierà Carlo Ancelotti per l’ingresso nella sua hall of fame. Il ct del Brasile sarà presente a San siro domenica prossima in occasione di Milan-Parma.

ANCELOTTI NELLA HALL OF FAME DEL MILAN

⁠Milan-Parma, 14esima giornata di Serie A 2026/27 a San Siro, sarà l'occasione per rendere omaggio a Carlo Ancelotti per il suo ingresso nella Hall of Fame presented by Emirates, un'iniziativa che onora la storia ultracentenaria di AC Milan e che premia coloro che hanno saputo incarnare la passione e i valori del Club. L'ex calciatore e allenatore rossonero è stato eletto lo scorso aprile dai tifosi rossoneri come uno dei tre migliori centrocampisti nella storia di AC Milan, insieme a Kaká e Ruud Gullit.

Ancelotti ha vestito la maglia rossonera prima da giocatore per cinque anni, poi da allenatore per 8, ha vinto complessivamente 15 trofei (7 in campo, 8 in panchina). ⁠⁠Nel prepartita, il Brand Ambassador di AC Milan Daniele Massaro - che con lui da giocatore ha condiviso un'era di trionfi in maglia rossonera - gli consegnerà l'esclusivo trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame. Oltre ad Ancelotti, fanno già parte della Hall of Fame il membro onorario Franco Baresi, Inzaghi, Shevchenko e Van Basten - eletti dai tifosi tra gli attaccanti -, Kaká e Ruud Gullit tra i centrocampisti.