Serginho: "Mi auguro che Moreira possa avere ancora tanto margine di crescita"
La rimonta del Milan ad Atene contro l'Olympiacos in Europa League è stata sugellata dal primo gol europeo di Diego Moreira con la maglia rossonera. Un grandissimo impatto del calciatore belga ex Strasburgo che si è preso subito i cuori dei tifosi milanisti ma anche la fiducia di Ruben Amorim. Sul giocatore si è espresso Serginho, ex milanista, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel
MOREIRA MI AUGURO POSSA AVERE TANTO MARGINE DI CRESCITA
Il commento di Serginho sulle prestazioni e sul rendimento di Diego Moreira con il Milan: "Moreira è una grande sorpresa, segna tanto, parte sempre in contropiede. Sta dimostrando grandissima qualità, vede molto bene la porta, è sempre presente: mi auguro possa avere ancora tanto margine di crescita e aiutare il Milan a trovare gli equilibri che sta cercando".
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