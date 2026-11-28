News Milan, al prossimo gol o assist di Moreira scatterà il primo bonus da pagare allo Strasburgo

Il Milan dovrà pagare allo Strasburgo un primo bonus da poco più di due milioni di euro al prossimo gol o assist di Diego Moreira

Nella gara di giovedì contro l'Olympiacos che il Milan ha vinto in rimonta 2-4, riuscendo a trovare finalmente la seconda vittoria nella League Phase di Europa League, il gol del risultato definitivo è stato realizzato da Diego Moreira. Si è trattato del primo gol europeo in rossonero del calciatore belga che continua con il suo inizio di stagione più che convincente. Tra Serie A ed Europa, l'ex calciatore dello Strasburgo ha già segnato 5 gol e fornito 4 assist. Un totale di 9 partecipazioni alle reti. Un dato importante, anche da un punto di vista economico.

MILAN, VICINO IL PRIMO BONUS DA PAGARE ALLO STRASBURGO PER MOREIRA

Il dato sulle 9 partecipazioni ai gol in questo primo scorcio di campionato da parte di Diego Moreira è un dato significativo perché significa che al prossimo gol o assist il Milan dovrà corrispondere il primo bonus allo Strasburgo, come da accordi nella trattativa per portare il belga a Milano. Nello specifico, al raggiungimento delle 10 partecipazioni a gol o assist il Milan dovrà corrispondere esattamente 2.051.282 euro. È solo il primo di vari bonus che possono scattare negli accordi tra i due club: LEGGI QUI.

Nel dettaglio, Moreira ha segnato 2 volte alla Lazio, 1 volta a Lecce, Inter e Olympiacos. I 4 assist sono arrivati: 1 contro l'Atalanta, 2 nel derby e 1 altro contro il Frosinone.