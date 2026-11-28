Milan, al prossimo gol o assist di Moreira scatterà il primo bonus da pagare allo Strasburgo
Nella gara di giovedì contro l'Olympiacos che il Milan ha vinto in rimonta 2-4, riuscendo a trovare finalmente la seconda vittoria nella League Phase di Europa League, il gol del risultato definitivo è stato realizzato da Diego Moreira. Si è trattato del primo gol europeo in rossonero del calciatore belga che continua con il suo inizio di stagione più che convincente. Tra Serie A ed Europa, l'ex calciatore dello Strasburgo ha già segnato 5 gol e fornito 4 assist. Un totale di 9 partecipazioni alle reti. Un dato importante, anche da un punto di vista economico.
MILAN, VICINO IL PRIMO BONUS DA PAGARE ALLO STRASBURGO PER MOREIRA
Il dato sulle 9 partecipazioni ai gol in questo primo scorcio di campionato da parte di Diego Moreira è un dato significativo perché significa che al prossimo gol o assist il Milan dovrà corrispondere il primo bonus allo Strasburgo, come da accordi nella trattativa per portare il belga a Milano. Nello specifico, al raggiungimento delle 10 partecipazioni a gol o assist il Milan dovrà corrispondere esattamente 2.051.282 euro. È solo il primo di vari bonus che possono scattare negli accordi tra i due club: LEGGI QUI.
Nel dettaglio, Moreira ha segnato 2 volte alla Lazio, 1 volta a Lecce, Inter e Olympiacos. I 4 assist sono arrivati: 1 contro l'Atalanta, 2 nel derby e 1 altro contro il Frosinone.
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