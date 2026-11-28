Due buone notizie per il Cagliari: torna Winks e stadio tutto esaurito per il Milan
Fabio Pisacane ritrova il proprio metronomo in vista della sfida casalinga da tutto esaurito contro il Milan di lunedì sera.
Fabio Pisacane ritrova il proprio metronomo in vista della sfida casalinga da tutto esaurito contro il Milan di lunedì sera: ieri in allenamento Harry Winks ha dato segnali incoraggianti - riferisce La Gazzetta dello Sport -, smaltendo i fastidi alla schiena che lo avevano costretto a fermarsi dopo il primo tempo di Cagliari-Bologna del 24 ottobre. L'assenza del regista inglese ha pesato sul cammino rossoblù, coinciso con il ko contro i felsinei (0-2), le sconfitte nelle trasferte romane contro Lazio e Roma e il passo falso a Como, con il solo successo interno sul Frosinone a interrompere la serie negativa.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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