Arteta reposta su Instagram un video di elogio al lavoro di Amorim nel Milan
Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal campione in carica della Premier League, sembra aver particolarmente apprezzato la crescita del Milan.
Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal campione in carica della Premier League, sembra aver particolarmente apprezzato la crescita del Milan nelle ultime settimane. Il tecnico spagnolo ha, infatti, repostato sul suo profilo ufficiale Instagram l'analisi, pubblicata in un reel, di CBS Sports Golazo, sulla squadra di Ruben Amorim, nella quale si elogia il collega rossonero per essere riuscito a cambiare la cultura del club in così poco tempo.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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