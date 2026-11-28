Mancini: "Scudetto alla Roma. Inter la squadra migliore, credevo nel Napoli, la Lazio non crollerà"

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, è stato intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, è stato intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Da calciatore la Nazionale non ti è stata amica.

«Verissimo. Non ho dato quello che avrei dovuto e potuto».

Sei tornato sulla panchina dell’Italia grazie al caso Pirlo. Se Maldini avesse indicato, che so, Conte o Pioli oggi saresti ancora lì a inseguire il riscatto personale. Eppure fin dal primo momento Malagò ti voleva: cosa pensasti quando la Nazionale sembrò sfuggirti per sempre?

«Aspetta, ma anche la prima volta fu così. Non ero io il ct designato, ma Carlo (Ancelotti, nda). Hanno virato su di me quando lui ha scelto altro».



Sei un uomo fortunato.

«Ci vuole un po’ di fortuna ogni tanto».



Quando ci siamo riparlati dopo tre anni di silenzio, a tavola la prima cosa che mi hai detto è stata «Io vinco il Mondiale». E non avevano ancora servito il vino. Poi hai aggiunto: «Ricordi quando ti dissi che avremmo vinto l’Europeo»?

«Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo».



Chi lo vince il campionato? La domanda cretina dovevo fartela.

«Penso la Roma».



Farai contenti i laziali.

«Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo».