News Infortunati Milan: il punto verso il Cagliari. Speranza Modric, ok Ramos, Pavlovic lotta

La Gazzetta dello Sport, attraverso il giornalista Andrea Ramazzotti, ha fornito alcuni aggiornamenti sugli infortunati del Milan

La Gazzetta dello Sport, attraverso il giornalista Andrea Ramazzotti, ha fornito alcuni aggiornamenti sugli infortunati del Milan. Si riportano di seguito, calciatore per calciatore, gli aggiornamenti del quotidiano sulle loro condizioni:

Goncalo Ramos

Ieri aveva meno dolore alla tibia toccata duramente nella prima frazione contro l’Olympiacos. Se le sensazioni saranno confermate nelle prossime 48 ore, Ramos a Cagliari lunedì ci sarà.

Pavlovic e Camarda

Ha dovuto fermarsi per un problema di coliche, ma sta meglio, ma dopo il derby si è allenato poco. Il serbo è un guerriero e vorrebbe essere a Cagliari. Probabile che salga sul volo in partenza domani, poi vedremo se Amorim lo utilizzerà dall’inizio o a partita iniziata. Anche Camarda ha meno dolore dopo la contusione ossea alla caviglia destra ed è recuperabile.

Modric

Continua il lavoro per smaltire il risentimento al retto femorale destro accusato domenica: le sensazioni sono positive e dovrebbe esserci tra 8 giorni contro il Parma. In realtà il vero obiettivo di Luka, che in carriera è abituato a stupire tutti, sarebbe quello di sedere in panchina già lunedì perché lui lontano dal Milan... non sa stare. Un’ipotesi possibile solo se non correrà alcun rischio (è questo l’input), altrimenti se ne riparlerà la prossima settimana.

Bartesaghi

Il rientro con il Parma è nel mirino anche di Bartesaghi, alle prese con la peritendinite alla gamba destra. Se pure per lui le sensazioni oggi e domani fossero positive, non va esclusa una presenza a sorpresa a Cagliari.