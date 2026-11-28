Liberali racconta: "La cosa che mi ha fatto molto ridere di Cisse è stata la conferenza..."

Mattia Liberali, attaccante del Como, è stato intervistato da Sportweek, rivista settimanale de La Gazzetta dello Sport.

Mattia Liberali, attaccante del Como, è stato intervistato da Sportweek, rivista settimanale de La Gazzetta dello Sport. L'ex rossonero ha parlato anche del suo periodo al Milan.

Con Cisse cosa vi siete detti? In un anno siete passati dalla B alla Nazionale...

"Il calcio è imprevedibile, succede tutto in poco tempo: sembra passata una vita, in realtà è solo un anno. La cosa che mi ha fatto molto ridere è stata la conferenza stampa, visto che fino all'altro giorno eravamo insieme nello spogliatoio del Catanzaro".

COSA DISSE LIBERALI IN CONFERENZA CON CISSE

Mattia Liberali e Alphadjo Cisse stanno condividendo tante tappe dei rispettivi percorsi. L'anno scorso si sono ritrovati a Catanzaro, uno è cresciuto nel Milan e l'altro se lo sta conquistando adesso a suon di gol. Ora sono stati anche debuttanti insieme in Nazionale Maggiore, quantomeno nel ritiro di Coverciano. Martedì 10 novembre sono stati loro due a prendere la parola in sala conferenze per entrare in clima gara contro la Francia, in programma giovedì a San Siro. Nel corso della conferenza, Mattia Liberali ha parlato di Alpha Cisse.

Pregi e difetti di Cisse?

"Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio".

Che anno è stato lo scorso al Catanzaro?

"All'inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s'è fatto male. È stato un anno bello ma difficile all'inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. È stato solo l'inizio"