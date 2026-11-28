Ogni volta era svolta, poi arrivava il Cagliari: Fonseca, Conceicao e Allegri ci sono caduti. Amorim avvisa

Dopo la vittoria ad Atene, il Milan sosterrà oggi il primo allenamento a Milanello verso il Cagliari, dando un occhio attento ai precedenti.

Dopo la vittoria ad Atene, il Milan sosterrà oggi il primo allenamento a Milanello verso il Cagliari. Amorim ha già avvisato tutti dal post Olympiacos: la concentrazione deve restare altissima, soprattutto per una sfida ostica come quella in terra sarda.

I precedenti, d'altronde, parlano chiaro. E il Corriere dello Sport li ha ricordati nella seguente maniera: "Cagliari è, però, una sfida storicamente ostica, soprattutto dopo partite, come quella del "Karaiskakis" di Atene, che sembrano da svolta per la stagione milanista: di recente, Maignan e compagni ci sono inciampati sia dopo il trionfo del "Bernabeu" con Paulo Fonseca in panchina (1-3 al Real Madrid il martedì, 3-3 a Cagliari il sabato), che con Sergio Conceicao (1-1 a San Siro) dopo il successo di Riyad in Supercoppa Italiana, che con Massimiliano Allegri nell'ultima gara del passato campionato, con la sconfitta casalinga costata Champions League e licenziamenti per i vertici dell'area sportiva".

LE PAROLE DI AMORIM

"È davvero importante, se guardiamo i punti, con l'Olympiacos era davvero importante. Abbiamo altre tre partite in questa competizione, ma sono preoccupato per il Cagliari. Sono solo concentrato. Abbiamo una finale lunedì. Ci sono alcuni giocatori davvero stanchi. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcuno dei giocatori a Milanello, ma in questo momento si pensa al Cagliari, non a questa competizione".