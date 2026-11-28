Ceccarini: "Endrick, si preannuncia bel duello Roma-Milan"

Niccolò Ceccarini, nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com, ha profetizzato un duello di mercato tra Roma e Milan per Endrick

Nonostante le continue dichiarazioni di José Mourinho che sta allontanando la possibilità di cedere Endrick (o qualsiasi altro giocatore) nella finestra invernale di calciomercato, il calciatore brasiliano rimane nel mirino di Roma e Milan oltre che di molti altri club che stanno sull'attenti per conoscere l'evoluzione delle cose in quel di Madrid. Sul tema è intervenuto questa mattina il direttore Niccolò Ceccarini nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Il suo commento.

ENDRICK, SI PREANNUNCIA BEL DUELLO ROMA-MILAN

Il commento di Niccolò Ceccarini sul duello Roma-Milan per Endrick: "Per la Roma è cominciato il conto alla rovescia. La priorità ormai da mesi è l'esterno d'attacco. E qui il vero grande obiettivo rimane Endrick. Si preannuncia un bel duello con il Milan, perché Cardinale vuole fare una grande squadra e per costruirla servono giocatori come il brasiliano. Tony D'Amico continua a lavorare con la speranza di poter centrare l'obiettivo ma per forza di cose deve tenere aperte più strade possibili. La Roma sa che può lottare per lo scudetto e non vuole certo sbagliare mossa ora che le ambizioni sono diventate così alte. Oltre a lui un'altra soluzione estremamente gradita è Gittens. Discorso totalmente diverso rispetto a Endrick dove serve un investimento importante".