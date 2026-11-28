Divieto di sosta: se si perdono punti con le piccole, non li si guadagna più. Vale per il Milan, vale per tutti

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera analizzando il rendimento delle big del campionato italiano.

Monica Colombo, giornalista, si è così espressa sul Corriere della Sera analizzando il rendimento delle big del campionato italiano: "Se le grandi corrono e gli inciampi sono pochi, è perché le squadre di seconda fascia e quelle di terza hanno abbassato sensibilmente il loro livello. Il gap tra il vertice e chi è sotto è aumentato. Le conseguenze sono due: la prima, lo scudetto rischia di giocarsi molto negli scontri diretti tra le big; la seconda, chi perde punti con le squadre di medio-bassa classifica rischia di non riguadagnarli più. Siamo al divieto di sosta, allora. Vale, in questo turno, per la Roma col Monza domani, per il Milan con il Cagliari lunedì. E oggi, per l’Inter che riceve il Genoa a San Siro e la Lazio che va in casa del Torino. Gattuso ci ha preso gusto. Ha smesso di parlare di salvezza, ieri ha detto «non possiamo frenare». Di fronte avrà l’amico ed ex compagno al Milan Ignazio Abate, che non vive un momento semplice. Per il Torino un punto nelle ultime quattro partite.

Nell'Inter si rivede Lautaro e si rivede pure Zielinski, mentre Bastoni (risentimento al quadricipite della coscia sinistra) punta il rientro tra il Lecce e la Supercoppa del 22 dicembre. Chivu vuole mettere il turbo in tutte le quattro competizioni che affronta da qui a Natale. Gli obiettivi? Accorciare la classifica in campionato e Champions (decisivo lo snodo col Borussia Dortmund), qualificarsi ai quarti di Coppa Italia dopo il nuovo incrocio col Genoa di martedì e battere la Lazio in Supercoppa. De Rossi prova a mettersi di traverso già da stasera: «L’Inter ha valori incredibili, serve la partita perfetta». Lo sa anche lui che togliere i punti alle big, quest’anno, sembra una mission impossible".