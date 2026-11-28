Capello: "Dopo il derby ho pensato: il Milan sta tornando. Ora un altro segnale"

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla crescita del Milan.

Fabio Capello, ex allenatore e attuale opinionista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla crescita del Milan.

Capello, due sere fa è nato un nuovo Milan?

"Più che un nuovo inizio, è stata una ripartenza. Dopo il derby è stata la prima volta in cui ho pensato: il Milan sta tornando. Poi però ho dovuto correggermi, quello che avevo visto e creduto si è perso subito dopo. Ora questa nuova vittoria è sì un segnale, la squadra può davvero ripartire da qui".

È stato lo spirito di squadra a far dire ad Amorim che può essere stata la gara della svolta, concorda?

"Assolutamente sì. Prima c’era stato un Milan che andava a momenti, che si basava soprattutto sulle giocate individuali e meno sul collettivo. Da Atene torna con la consapevolezza di avere una quadratura e di poter riemergere dalle difficoltà con personalità. L’avversario non era per nulla comodo".

Quali altri segnali vanno colti?

"Dopo un primo tempo onestamente brutto, contro una squadra esaltata dai successi precedenti, c’è stata la voglia di ribaltare il risultato, non hanno mai mollato. I cambi, come Pulisic, hanno aiutato perché parliamo di giocatori in grado di fare la differenza. Ma tutti sono rimasti presenti e dentro la partita, e va detto che i gol subiti erano arrivati per degli errori individuali, il primo in marcatura, il secondo in appoggio. Forse doveva succedere per rivedere questo spirito, che è e resta l’elemento più importante".