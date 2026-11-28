Musah esalta Pulisic: "E' la nostra arma in più, è universale"

Yunus Musah si è ripreso il Milan. Un fatto che non era assolutamente scontato, considerando come era finita la stagione precedente: il centrocampista americano, cresciuto in Italia, era stato ceduto in prestito all'Atalanta dove non era riuscito a imporsi. Così, il calciatore milanista è stato premiato negli ultimi giorni a Castelfranco Veneto con il Fiore d'Inverno: in quell'occasione è stato intervistato dal QS, parlando del Milan e delle sue origini. Ecco un estratto delle sue considerazioni sul grande rendimento di Christian Pulisic:

MUSAH SU PULISIC

"Chi è il giocatore che mi impressiona di più? Sicuramente Christian Pulisic, un top player moderno e universale. È veramente la nostra arma in più sia nel Milan che nella Nazionale statunitense".

LA COINCIDENZA CON CISSE

La storia di Yunus Musah è multiculturale. Nato a New York City da genitori ghanesi, a pochi mesi di vita si trasferisce in Veneto dove passa l'infanzia e inizia a giocare a calcio proprio a Castelfranco Veneto. La sua esperienza lo porta anche a vestire la maglia del Giorgione, club che ha formato gli inizi anche di Alphadjo Cisse: "Non ci siamo incrociati perché lui è più giovane, ma parliamo tanto di Castelfranco e dei nostri ricordi di bambini. È incredibile il fatto che siamo cresciuti entrambi nella provincia trevigiana, in una realtà piccola a livello calcistico. Ma è stato fondamentale. Ci hanno dato le basi come calciatori ma anche la cultura del rispetto di valori importanti che servono ai bambini che praticano sport. Quando torno in Veneto rivedo ogni luogo legato a un ricordo e c'è parecchia nostalgia. Mi ripassano davanti le immagini di tanti giorni felici. Ma c'è anche l'orgoglio di aver fatto una scalata importante che devo proseguire".