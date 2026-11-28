Musah sul rapporto con Amorim: "Sto bene con il mister. Per lui è fondamentale qualificarci in Champions..."

Un estratto delle considerazioni di Yunus Musah ai microfoni di QS. Il centrocampista americano ha parlato del rapporto con Amorim e Pulisic

Yunus Musah si è ripreso il Milan. Un fatto che non era assolutamente scontato, considerando come era finita la stagione precedente: il centrocampista americano, cresciuto in Italia, era stato ceduto in prestito all'Atalanta dove non era riuscito a imporsi. Così, il calciatore milanista è stato premiato negli ultimi giorni a Castelfranco Veneto con il Fiore d'Inverno: in quell'occasione è stato intervistato dal QS, parlando del Milan e delle sue origini. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

SUL RAPPORTO CON MISTER AMORIM E CHRIS PULISIC

"Abbiamo un rapporto eccellente, siamo un bel gruppo. Lui comunica in inglese e io non ho problemi ma la lingua la stanno imparando tutti. Mi adatto a più ruoli e ora è fondamentale conquistare la qualificazione per la Champions e risalire in Europa League". Un altro legame speciale, per ovvi motivi, è quello con il connazionale Christian Pulisic: "Chi è il giocatore che mi impressiona di più? Sicuramente Christian Pulisic, un top player moderno e universale. È veramente la nostra arma in più sia nel Milan che nella Nazionale statunitense".