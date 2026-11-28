Condò consiglia: "Con un bel pezzo aggiunto alla difesa, i limiti oggettivi del Milan si allargherebbero molto"

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentando la crescita continua del Milan di Ruben Amorim.

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera commentando la crescita del Milan di Ruben Amorim: "Amorim, stage finito. Considerati gli inferi dai quali proviene, il Milan è la squadra che sin qui ha tirato fuori più valore aggiunto. Gila cambia la difesa, Moreira è un totem, ad Atene si è aggiunto pure Hutchinson in formato imprendibile. Il minimo che si possa dire è che Amorim abbia concluso l’apprendistato italiano, e non ci ha messo tanto. Con un bel pezzo aggiunto alla difesa, i limiti oggettivi si allargherebbero molto".

IL PENSIERO SU INTER-GENOA

Condò ha approfondito anche Inter-Genoa di questa sera e la partita odierna della capolista Lazio: "Inter-Genoa di stasera è un déjà vu. Il 26 ottobre 2008 Mourinho si complimentò con Gasperini per aver parato ben cinque cambi di modulo nel corso di un altro Inter-Genoa. De Rossi non è Gasperini (non ancora, almeno) ma ha costruito il Genoa più alto degli ultimi anni, 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Gran partita, potenzialmente. La settimana delle coppe ha cambiato la vita in meglio a tutte e 7 le nostre squadre, la cui prospettiva europea si è spalancata (o riaperta) almeno fino a febbraio. Questo coinvolge anche la Lazio, che può continuare il suo viaggio in prima classe con la leggerezza di chi fatica la metà. Il test di oggi a Torino è probante perché al rientro di Zaccagni corrisponde la prima assenza di Taylor, l’equilibratore di Gattuso. Abate giocherà su questa perdita per impadronirsi del centrocampo e interrompere l’emorragia di risultati (non di anima) del Toro".