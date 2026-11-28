Ravezzani pungente: "In Grecia il Milan è risorto appena uscito Ramos"

In merito alla vittoria del Milan in Europa League contro l'Olympiacos, il noto giornalista e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato così sul suo canale Youtube dell'impresa greca dei rossoneri di Amorim. Non mancano le frecciatine a Gonçalo Ramos:

RAVEZZANI PUNGENTE

"Amorim dice: «come siamo stati bravi, queste sono partite che cambiano una stagione, abbiamo conquistato l'autostima»; passare da -2 a 0 a +4 o 2 è un grande momento anche di riscatto, di catarsi della squadra e ha ragione, è esattamente così. Però si dimentica di un fatto Amorim, e cioè che il Milan è risorto e rifiorito nel momento in cui è uscito Gonçalo Ramos, è entrato Cisse e si è messo a fare l'attaccante. Cisse ha fatto quelle cose che tutti si aspettano da Gonçalo Ramos e che non accadono mai....".

LE CONDIZIONI FISICHE DI RAMOS

La Gazzetta dello Sport, attraverso il giornalista Andrea Ramazzotti, ha fornito alcuni aggiornamenti sugli infortunati del Milan. Queste le condizioni di Ramos: ieri aveva meno dolore alla tibia toccata duramente nella prima frazione contro l’Olympiacos. Se le sensazioni saranno confermate nelle prossime 48 ore, Ramos a Cagliari lunedì ci sarà.