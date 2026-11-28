News Profezia di Serginho: "Il Milan da gennaio in poi diventerà molto forte"

Serginho, ex calciatore rossonero, ha provato ad azzardare una profezia sul rendimento del Milan nei prossimi mesi della stagione

Il Milan con la vittoria esaltante in rimonta di Atene contro l'Olympiacos, si è rilanciato anche in Europa League e lunedì sera sarà atteso dal nuovo impegno in campionato in casa del Cagliari per dare seguito ai buoni ultimi risultati ottenuti a cavallo della sosta. Sicuramente una squadra che sta crescendo tecnicamente, tatticamente e mentalmente di partita in partita, come sottolinea Amorim che allo stesso tempo sembra essere ben conscio anche dei punti da migliorare. Sul Milan è intervenuto Serginho, ex calciatore milanista, ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel.

Il parere di Serginho, ex calciatore rossonero, sul Milan del tecnico Ruben Amorim: "Il Milan? Una squadra giovane, un gruppo che si sta conoscendo. Abbiamo visto belle partite quest'anno, anche brutte, ma secondo me tra un po' la squadra rossonera troverà il giusto equilibrio perché ha giocatori fortissim. E mi auguro il Milan possa regalare meno gol, perché davanti c'è chi segna. Secondo me da gennaio in poi diventerà una squadra molto forte"