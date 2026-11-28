Amorim è già nella storia del Milan: ad oggi solo un allenatore ha fatto meglio

Il Milan viaggia in campionato e arranca, con fatica in Europa League. Nonostante questo, il rendimento di Amorim e dei suoi ragazzi in Serie A fa paura. Il Milan ha finora perso solo una partita, e trovato pareggi e tre punti costantemente contro chiunque, in ogni stadio e condizione. Per questo, il record storico di Amorim è sin qui un dato incredibile. Come riporta Opta, il tecnico portoghese è già nella storia recente del Milan:

AMORIM NELLA STORIA

Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P). Inoltre, solo la Roma (26.0 m in media dal centro del campo) occupa di più in ampiezza il terreno di gioco rispetto al Milan (25.7 m) quando è in possesso del pallone; dall'altra parte, il Cagliari è ultimo in questa particolare graduatoria (23.8 m).