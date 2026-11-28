Shevchenko: "Cardinale più presente a Milanello: è un bel segno"

Il modus operandi di Gerry Cardinale è oggettivamente cambiato in questa stagione rispetto alle quattro precedenti. I risultati sportivi saranno ancora giudici dell'operato del proprietario del Milan e di tutti quelli che lavorano per lui a Casa Milan, ma intanto è innegabile che il proprietario sia decisamente più presente rispetto a quanto fatto vedere in passato. Lo pensa anche Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan intervistato in diretta a Sky Sport direttamente da Dubai a margine di un evento di padel.

CARDINALE PIÙ PRESENTE: UN BEL SEGNO

Andriy Shevchenko ricorda il derby e parla di Gerry Cardinale: "Giocare il derby è una partita che va oltre tutto. Sono emozioni e sensazioni che ho provato giocando il derby ma anche adesso venire a vedere un derby, mi ritorna ancora questa voglia di rientrare in campo, di giocare per il pubblico, per la gente, per i tifosi del Milan. Quando tornerò? Adesso vediamo, perché comunque le partite di Nations League sono finite. Adesso magari dall'inizio dell'anno avrò un po' più tempo, vengo a Milano a dare un supporto. Cardinale? Il Milan mi invita sempre. L'unica cosa è trovare il tempo. Vedo che anche Cardinale è sempre più presente con la squadra al centro sportivo, sta facendo tanto di più. Questo è un bel segno per i tifosi, per la società".