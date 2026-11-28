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Dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim tornerà in campo lunedì sera a Cagliari per per la 13ª giornata di Serie A 2026/27. In uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, i rossoneri dovranno continuare il proprio positivo percorso in questo campionato. Infatti, il rendimento della squadra e di Amorim è incredibile. Il tecnico portoghese viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P).

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre 2026

Ore: 20:45

Stadio: Unipol Domus di Cagliari

TV: Dazn, zona Dazn

Streaming: Dazn

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