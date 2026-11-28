Sheva su Gattuso: "Bello vederlo sorridere. Sono veramente contento, se lo merita"
Rino Gattuso anche dopo la sosta ha ripreso il suo cammino con la Lazio con il piede giusto. I biancocelesti prima dell'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive sono ancora primi in solitaria in classifica e cercheranno di mantenere la posizione alle ore 18 contro il Torino, fuori casa. Direttamente da un evento di padel a Dubai, l'ex centravanti Andriy Shevchenko, amico di Gattuso e suo ex compagno al Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in diretta.
Il commento di Andriy Shevchenko sull'ex compagno milanista e amico Rino Gattuso, primo in classifica con la Lazio: "La prima cosa: è bello vedere sorridere Rino e vedere che adesso scherza. Questa è una cosa molto positiva, comunque sta facendo un grande lavoro, c'è tanto entusiasmo, si vede che la squadra lo segue. C'è un bel gruppo di persone e c'è una bella atmosfera. Sono veramente contento per Rino perché come ragazzo, come leggenda del calcio, come allenatore si è meritato tutto questo"
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