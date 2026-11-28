Sheva su Gattuso: "Bello vederlo sorridere. Sono veramente contento, se lo merita"

L'opinione di Andriy Shevchenko sulla stagione che sta facendo Rino Gattuso con la Lazio

Rino Gattuso anche dopo la sosta ha ripreso il suo cammino con la Lazio con il piede giusto. I biancocelesti prima dell'inizio della tredicesima giornata di Serie A Enilive sono ancora primi in solitaria in classifica e cercheranno di mantenere la posizione alle ore 18 contro il Torino, fuori casa. Direttamente da un evento di padel a Dubai, l'ex centravanti Andriy Shevchenko, amico di Gattuso e suo ex compagno al Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in diretta.

Il commento di Andriy Shevchenko sull'ex compagno milanista e amico Rino Gattuso, primo in classifica con la Lazio: "La prima cosa: è bello vedere sorridere Rino e vedere che adesso scherza. Questa è una cosa molto positiva, comunque sta facendo un grande lavoro, c'è tanto entusiasmo, si vede che la squadra lo segue. C'è un bel gruppo di persone e c'è una bella atmosfera. Sono veramente contento per Rino perché come ragazzo, come leggenda del calcio, come allenatore si è meritato tutto questo"