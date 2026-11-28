Il Frosinone riparte: show di Bobcek, Parma al tappeto

Spettacolo del Frosinone che schianta al tappeto il Parma per 3-0 grazie a una tripletta dello scatenato Tomas Bobcek

Dopo due sconfitte consecutive a cavallo della sosta, prima contro il Cagliari e settimana scorsa a San Siro contro il Milan, il Frosinone rialza la testa nel migliore dei modi dimostrando di non essere assolutamente un fuoco di paglia. La squadra di Massimiliano Alvini è tornata a giocare allo Stirpe e ha demolito il Parma per 3-0, con tre gol nel secondo tempo. One-man show lo slovacco Tomas Bobcek che ha realizzato un'incredibile tripletta: senza Raimondo, senza Birligea, il Frosinone trova comunque chi gli segna i gol. Il prossimo impegno, sempre in casa, contro l'Inter. Il Parma invece affronterà il Milan a San Siro.

SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Venezia-Bologna 0-0

SABATO 28 NOVEMBRE

Frosinone-Parma, 3-0

Torino-Lazio, 18.00 DAZN

Inter-Genoa, 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 29 NOVEMBRE

Udinese-Fiorentina, 12.30 DAZN

Sassuolo-Napoli, 15.00 DAZN

Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky

Como-Juventus, 20.45 DAZN

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN

Cagliari-Milan, 20.45 DAZN