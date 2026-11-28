Il Frosinone riparte: show di Bobcek, Parma al tappeto
Dopo due sconfitte consecutive a cavallo della sosta, prima contro il Cagliari e settimana scorsa a San Siro contro il Milan, il Frosinone rialza la testa nel migliore dei modi dimostrando di non essere assolutamente un fuoco di paglia. La squadra di Massimiliano Alvini è tornata a giocare allo Stirpe e ha demolito il Parma per 3-0, con tre gol nel secondo tempo. One-man show lo slovacco Tomas Bobcek che ha realizzato un'incredibile tripletta: senza Raimondo, senza Birligea, il Frosinone trova comunque chi gli segna i gol. Il prossimo impegno, sempre in casa, contro l'Inter. Il Parma invece affronterà il Milan a San Siro.
SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 3-0
Torino-Lazio, 18.00 DAZN
Inter-Genoa, 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 12.30 DAZN
Sassuolo-Napoli, 15.00 DAZN
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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