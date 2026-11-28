Ravezzani fa notare: ”Rimonta? Quando Cisse ha fatto le cose che ci si aspetta da Ramos”

Fabio Ravezzani ha parlato delle vittorie delle tre italie in Europa League e Conference League delle italiane avvenute tutte in rimonta.

Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato delle vittorie delle tre italie in Europa League e Conference League delle italiane avvenute tutte in rimonta. Di seguito un estratto del suo commento sul Milan.

"Amorim dice: «come siamo stati bravi, queste sono partite che cambiano una stagione, abbiamo conquistato l'autostima»; passare da -2 a 0 a +4 o 2 è un grande momento anche di riscatto, di catarsi della squadra e ha ragione, è esattamente così. Però si dimentica di un fatto Amorim, e cioè che il Milan è risorto e rifiorito nel momento in cui è uscito Gonçalo Ramos, è entrato Cisse e si è messo a fare l'attaccante. Cisse ha fatto quelle cose che tutti si aspettano da Gonçalo Ramos e che non accadono mai.