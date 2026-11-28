Ravezzani fa notare: ”Rimonta? Quando Cisse ha fatto le cose che ci si aspetta da Ramos”
Nel suo canale YouTube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato delle vittorie delle tre italie in Europa League e Conference League delle italiane avvenute tutte in rimonta. Di seguito un estratto del suo commento sul Milan.
"Amorim dice: «come siamo stati bravi, queste sono partite che cambiano una stagione, abbiamo conquistato l'autostima»; passare da -2 a 0 a +4 o 2 è un grande momento anche di riscatto, di catarsi della squadra e ha ragione, è esattamente così. Però si dimentica di un fatto Amorim, e cioè che il Milan è risorto e rifiorito nel momento in cui è uscito Gonçalo Ramos, è entrato Cisse e si è messo a fare l'attaccante. Cisse ha fatto quelle cose che tutti si aspettano da Gonçalo Ramos e che non accadono mai.
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