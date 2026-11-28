Moretto: "Milan-Tresoldi a gennaio lo vedo complicato"

Le ultime su Tresoldi-Milan: pista molto complicata a gennaio per volontà e richieste del Brugge

Non solo la scelta sulla nazionale per cui giocare, ma anche quella sul futuro: le prossime settimane di Nicolò Tresoldi, attaccante del Brugge, saranno sicuramente delicate. L'attaccante ha attirato interesse da tutta Europa, anche il Milan è tra le squadre che lo seguono con attenzione, ma il club belga farà di tutto per trattenerlo a gennaio. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione sul giovane centravanti:

“Ci sono tanti club che stanno chiedendo i numeri della possibile operazione Tresoldi. Sicuramente nelle ultime settimane anche il Milan si è fatto avanti e ha provato a capire un po’ i margini dell’operazione. Però, per due motivi - soprattutto per un motivo di balance tra quello che chiede il Brugge e quello che il Milan crede che possa valere Tresoldi - ad oggi il nome dell’attaccante non è in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco del Milan. Ci sono altri calciatori. Abbiamo parlato di Endrick, di Kalimuendo… Ci sono altri calciatori. Non vorrei dire che bisogna raffreddare la pista Tresoldi Milan, però da un punto di vista economico di pretese del Brugge non è un nome che scalda in casa rossonera. E inoltre posso dire che sarà molto difficile portare via dal Brugge Tresoldi a gennaio. Il club belga farà di tutto per trattenerlo almeno fino alla fine della stagione. Chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Ad oggi il Brugge vorrebbe provarlo a tenerlo fino a giugno. Milan-Tresoldi a gennaio lo vedo complicato”.