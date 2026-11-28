Pedullà: "Hutchinson talento non in discussione, ha bisogno di maggior visibilità”
Alfredo Pedullà ha parlato della vittoria in rimonta del Milan sul campo dell’Olympiacos.
Nel suo canale YouTube, l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato della vittoria in rimonta del Milan sul campo dell’Olympiacos. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Il talento di questo ragazzo sicuramente non può essere messo in discussione perché lui ha dimostrato di aver bisogno di maggiore visibilità, ha trovato il gol del 2-1 nel momento strategicamente più importante perché pochi secondi prima il Milan aveva sfiorato di andar sotto per 0-3 e da quel momento la partita è cambiata. Le partite cambiano con un episodio, ma il Milan ha avuto forse il merito di poter andare alla ricerca di quelle che erano le soluzioni per poter colpire e l'ha fatto con il solito Cisse per il 2-2".
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