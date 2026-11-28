Shevchenko: "Amorim sta facendo un grande lavoro perché la squadra lo segue"

Il commento positivo di Andriy Shevchenko sul momento attuale del Milan di Ruben Amorim

Andriy Shevchenko non dimentica il suo Milan, che continua a seguire nonostanze i suoi impegni e la distanza da Milano. L'ex attaccante rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in diretta da Dubai dove sta partecipando a un evento di padel: in questo frangente Sheva ha condiviso il suo parere sull'attuale momento di forma del Milan di Ruben Amorim.

Il parere di Andriy Shevchenko sul momento attuale del Milan nel corso di questa stagione, in Serie A e in Europa: "Nelle ultime partite il Milan ha giocato con grande coraggio, anche se nella partita di coppa erano sotto di due gol, sono ritornati: si vede che c'è tanto entusiasmo e penso che l'allenatore stia facendo un grande lavoro perché la squadra lo segue, perché i risultati e le rimonte ci sono, i risultati arrivano. Penso che il Milan sia in un buon momento adesso". E salutando lo studio ha concluso con un bel: "Forza Milan!".