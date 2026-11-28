Braglia sulla lotta scudetto: "L'Inter non lo vince, vedo bene Roma e Milan"

Simone Braglia, ex portiere oggi opinionista sportivo ha parlato così del rendimento del Milan in campionato. Ai microfoni di TMW Radio, questo un suo breve commento sil rendimento dei rossoneri in questa Serie A e sulle possibilità, ad oggi lontane di poter duellare con Roma e Inter per lo scudetto:

LOTTA SCUDETTO: BRAGLIA COMMENTA COSI'

"La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato".

AMORIM E IL RENDIMENTO IN SERIE A

Ruben Amorim viaggia ad una media punti pari a 2.25 nelle sue prime 12 gare di campionato alla guida del Milan (8V, 3N, 1P). Considerando da sempre tre punti a vittoria, in tutta la storia della Serie A solo un allenatore con almeno 10 panchine nel torneo ha registrato una media punti superiore a quella che fin qui vanta il portoghese: Luigi Bertolini con 2.36 (11 partite - 8V, 2N, 1P).