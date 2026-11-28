Serie A, la classifica aggiornata: il Frosinone si rilancia e si mette davanti alla Juve
Prima gara del sabato che consegna la rinascita del Frosinone dopo due sconfitte consecutive, una testimonianza per chi ne avesse ancora avuto il bisogno, della forza anche mentale della squadra di Massimiliano Alvini che mette in cascina altri tre punti pesantissimi: i ciociari salgono a 23 punti e superano momentaneamente la Juventus. Battuto il Parma 3-0: la squadra di Alberto Gilardino vive invece un periodo diametralmente opposto. I ducali al momento sono inchiodati a 8 punti in classifica.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Frosinone 23*
Juventus 21
Bologna 19*
Napoli 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Monza 10
Fiorentina 9
Parma 8*
Sassuolo 8
Venezia 7*
Udinese 6
* una partita in più
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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