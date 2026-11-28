Serie A, la classifica aggiornata: il Frosinone si rilancia e si mette davanti alla Juve

Prima gara del sabato che consegna la rinascita del Frosinone dopo due sconfitte consecutive, una testimonianza per chi ne avesse ancora avuto il bisogno, della forza anche mentale della squadra di Massimiliano Alvini che mette in cascina altri tre punti pesantissimi: i ciociari salgono a 23 punti e superano momentaneamente la Juventus. Battuto il Parma 3-0: la squadra di Alberto Gilardino vive invece un periodo diametralmente opposto. I ducali al momento sono inchiodati a 8 punti in classifica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 32

Roma 30

Inter 29

Milan 27

Como 26

Frosinone 23*

Juventus 21

Bologna 19*

Napoli 18

Genoa 16

Cagliari 16

Atalanta 15

Torino 14

Lecce 10

Monza 10

Fiorentina 9

Parma 8*

Sassuolo 8

Venezia 7*

Udinese 6

* una partita in più