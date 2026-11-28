Milan, dominio storico nelle sfide contro il Cagliari: nessuno ha fatto meglio

Dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim tornerà in campo lunedì sera a Cagliari per per la 13ª giornata di Serie A 2026/27. In uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, ecco tutti i numeri, precedenti, statistiche e curiosità verso Cagliari-Milan: per i rossoneri, quella contro i rossoblù rappresenta un tabù, ma in senso positivo:

MILAN, CONTRO IL CAGLIARI NUMERI POSITIVI

Infatti, nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Inoltre, il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.