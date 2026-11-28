Cisse da paura: alla sua età nel Milan solo Pato ed El Shaarawy hanno fatto meglio

Alphadjo Cisse è già nella storia del Milan, ma calma: qui nessuno vuole mettere pressioni inutili al ragazzo che, con grande equilibrio sta gestendo benissimo la sua prima stagione con il Milan in prima squadra, nel calcio dei grandi. Il salto dalla Serie B alla Serie A non è stato impegnativo per l'attaccante italiano, o almeno così sembra. Solo Lamine Yamal ha fatto meglio, e nella storia del Milan soltanto due giocatori sono stati più prolifici di Cisse:

CISSE DA PAURA: CHE NUMERI CON IL MILAN

Alphadjo Cisse ha segnato sei gol in questa Serie A e tra i giocatori con più di cinque reti all'attivo nei maggiori cinque campionati europei in corso solo Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane del classe 2006 rossonero. Negli ultimi 55 anni, solo due giocatori del Milan hanno realizzato almeno sette centri in massima serie ad un'età inferiore di quella che avrà Cisse in questa partita (20 anni e 39 giorni): Stephan El Shaarawy nel 2012 (19 anni e 359 giorni) e Alexandre Pato nel 2008 (18 anni e 202 giorni).

VERSO CAGLIARI-MILAN

Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Inoltre, dopo la vittoria esterna per 2-1 nell'ultimo turno del campionato scorso, il Cagliari potrebbe registrare due successi di fila contro il Milan in Serie A solo per la seconda volta nella propria storia, dopo esserci riuscito tra giugno 1997 e ottobre 1998.