Cuomo: "Evidente che nel Milan conti la testa: avete visto che, quando la partita si è messa sui binari, anche le gambe giravano meglio"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando la partita di Omari Hutchinson.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando la partita di Omari Hutchinson: "Stavo seguendo la partita ovviamente su Sky in telecronaca, Marchegiani dice una cosa che ho pensato subito anch'io: non è tanto il gol che fa, ma è come lo fa. C'è quella cavalcata da cavallo pazzo che fa, non lo abbatti, hanno tentato di abbatterlo e non ci sono riusciti. E poi quel tiro all'angolino alla destra del portiere: Marchegiani dice subito che non è importante soltanto perché riapre la partita, ma perché dà anche una scarica emotiva, un po' di leggerezza a questa squadra che era un po' in bambola in quel momento. E io dentro di me stavo pensando la stessa identica cosa: quando ho sentito Marchegiani dire questa frase ho detto «io l'ho pensata e lui l'ha detta». E Hucthinson poi non solo dà una scarica con quel gol bellissimo, ma fa anche gli assist".

CUOMO SUL PERCORSO DEL MILAN

"Era - ribadisce Cuomo - una questione di testa: il gol di Hutchinson stappa un po' mentalmente questa squadra. Alla fine era una questione mentale, nel senso che poi, infatti, al 2-0 io dico: «ma scusami, proviamo a paragonare l'Olympiakos, lo paragoniamo a questa Atalanta?» e tu mi dici «un po' meno». E allora io dico: «com'è possibile che si vada così in bambola e che si sia così...». Io obiettivamente Pirola l'ho conosciuto, stiamo parlando di uno che era riuscito quasi a fare doppietta di testa e di piede. Ma quello che dico è che è evidente che sia un problema di testa, perché poi, quando la partita si è rimessa su un binario credibile, su un binario favorevole, sembrava che le gambe girassero di più, girassero meglio".