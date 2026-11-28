Verso Cagliari-Milan: numeri, precedenti e curiosità

Dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim tornerà in campo lunedì sera a Cagliari per per la 13ª giornata di Serie A 2026/27. In uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, ecco tutti i numeri, precedenti, statistiche e curiosità verso Cagliari-Milan:

CAGLIARI-MILAN: NUMERI E STATISTICHE

Nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte. Inoltre, il Milan ha conquistato 27 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 3N, 1P) e in caso di successo arriverebbe a quota 30 dopo 13 gare stagionali solo per la terza volta nelle ultime 20 edizioni del torneo, dopo il 2020/21 (31) e il 2021/22 (32), campionati rispettivamente chiusi al 2° e al 1° posto.

IL CAGLIARI

Dopo aver perso una sola delle prime sei sfide di questo campionato (4V, 1N), Il Cagliari ha registrato cinque sconfitte nelle sei più recenti (1V); dalla 7ª giornata in avanti, solo Udinese (due) e Sassuolo (zero) hanno raccolto meno punti dei sardi nel torneo. Quindi, dopo una serie di sei match casalinghi contro il Milan in cui aveva sempre trovato la via del gol (1V, 3N, 2P), il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide interne contro i rossoneri (1N) senza riuscire a segnare in quattro di queste (4-12 il punteggio complessivo nel parziale), inclusa la gara d'andata dello scorso campionato - successo rossonero per 1-0 con gol decisivo di Rafael Leão al 50'.