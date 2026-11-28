La Lazio non si ferma più: Gattuso continua a sognare e batte Abate
La Lazio non ha intenzione di fermarsi. I biancocelesti di mister Rino Gattuso si regalano un altro weekend da primi in classifica in solitaria, mettendo pressione su tutte le inseguitrici che giocheranno a cascata: a cominciare dall'Inter impegnata questa sera a San Siro contro il Genoa. La formazione laziale ha vinto per 1-2 in casa del Torino, con Gattuso che ha vinto la sfida personale con l'amico Ignazio Abate con cui c'è stato un bellissimo abbraccio a inizio partita. Uno-due devastante in salsa danese a metà primo tempo: prima Provstgaard e poi Isaksen. Nella ripresa Che Adams ridà speranze ai granata che, in generale, non sfigurano affatto. Ma al triplice fischio è la Lazio che festeggia.
SERIE A, 13^ GIORNATA. ORARI E DIRETTA TV
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
Venezia-Bologna 0-0
SABATO 28 NOVEMBRE
Frosinone-Parma, 3-0
Torino-Lazio, 1-2
Inter-Genoa, 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 29 NOVEMBRE
Udinese-Fiorentina, 12.30 DAZN
Sassuolo-Napoli, 15.00 DAZN
Roma-Monza, 18.00 DAZN/Sky
Como-Juventus, 20.45 DAZN
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE
Lecce-Atalanta, 18.30 DAZN
Cagliari-Milan, 20.45 DAZN
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