È sempre Pulisic il più decisivo: l'americano è tornato a segnare anche in Europa League

Il Milan può contare sul ritorno al gol di Christian Pulisic, uno dei suoi leader più prolifici e importanti degli ultimi anni. Arrivato a Milano nell'estate del 2023, l'americano è sin qui il giocatore più decisivo del Milan e uno dei più concreti per media gol in Serie A. Nella passata stagione, il momentoe era stato devastante ma in senso negativo. Il gol mancava da più di 9 mesi, poi la rete contro il Lecce a San Siro con Amorim e la svolta, anche per le magie fatte in Nazionale nel recente periodo. Uno sblocco mentale e fisico che ha permesso all'esterno del Milan di tornare ad essere decisivo, finalmente,

E' TORNATO CHRIS PULISIC

Infatti, Pulisic è una colonna portante di questo Milan e, dopo il girone di ritorno negativo dello scorso anno, quest'anno l'americano è tornato a livelli altissimi. Nell'ultimo match contro l'Olympiacos al suo posto è stato preferito il classe 2006 Cisse. Nel secondo tempo però, con il Milan in netta difficoltà e in svantaggio di un gol, è subentrato per dare la scossa ai suoi compagni.

E così è stato: dopo i gol di Hutchinson e Cisse è proprio il suo il gol del 3-2 che ha portato il Milan in vantaggio per la prima volta. Un gran gol segnato con una magnifica girata al volo che si è insaccata sul primo palo. È la sesta rete stagionale per l'11 rossonero, la prima segnata in Europa League.