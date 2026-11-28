Ceccarini su Ioannidis: "Milan alla finestra ma la prima scelta resta Tresoldi"

Niccolò Ceccarini racconta l'interesse del Milan e della Roma per l'attaccante greco Fotis Ioannidis dello Sporting Club

È molto probabile che il Milan, nella finestra invernale di calciomercato, si muoverà per andare a rinforzare il suo parco attaccanti, di modo che Gonçalo Ramos possa avere sia un supporto che un po' di sana concorrenza. Tra i nomi che sono emersi negli ultimi giorni anche quello di Fotis Ioannidis, attaccante classe 2000 dello Sporting Club di Lisbona. Sull'attaccante ci sono già diversi club come anche la Roma in Italia. Si è espresso in merito anche Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com.

Il commento di Niccolò Ceccarini sull'attaccante Ioannidis, cercato anche dal Milan: "La Roma è operativa su più fronti e valuta qualsiasi opportunità che si possa presentare anche negli altri reparti. In prospettiva futura la Roma ha acceso i suoi riflettori anche su loannidis, punta centrale dello Sporting Lisbona, che lo ha acquistato in estate per 22 milioni di euro dal Panathinaikos. Per il mercato invernale non sarebbe una necessità ma per l'estate la pista potrebbe diventare molto concreta. Il problema è il tempo nel senso che il greco ha già tanti estimatori anche in Italia. Il Milan (per il quale la prima scelta resta però Tresoldi) ad esempio è alla finestra. Capitolo Dovbyk: a gennaio può lasciare Bologna".