Leao e Pio Esposito hanno segnato in un anno gli stessi gol fatti da Cisse in tre mesi

Con 10 gol i 15 presenze stagionali, Cisse sta stupendo tutti. Le statistiche sono lì a testimoniare l'exploit clamoroso del classe 2006 del Milan.

Con 10 gol i 15 presenze stagionali, Cisse sta stupendo tutti. Le statistiche sono lì a testimoniare l'exploit clamoroso del classe 2006 del Milan: "Raggiungendo la doppia cifra, Cisse - riporta il Corriere dello Sport - ha già eguagliato l'intero bottino raccolto da Leao e da Pio Esposito durante la scorsa stagione. In appena tre mesi al primo salto in Serie A ed in un grande club. Del portoghese, il 20enne di Treviso ha preso anche il posto in campo: nato esterno, trequartista, forse più ala pensando ad un ruolo naturale, Amorim lo sta utilizzando molto più vicino all'area di rigore, un po' come ha provato a fare Allegri l'anno scorso con Leao. Con Esposito, Cisse condivide la nazionalità e le speranze per il futuro dell'attacco azzurro: in questa prima parte di stagione, entrambi si sono messi in mostra a suon di gol e di ottime prestazioni".

LE PAROLE DI CISSE DA ATENE

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, è stato intervistato da MilanTV al termine di Olympiacos-Milan (2-4) match di Europa League.

Ottima rimonta...

"È stata una bella vittoria, non è stato semplice soprattutto all'inizio e a inizio primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati con la testa giusta e si è visto, quindi siamo contenti di questi tre punti".

Decimo gol stagionale per te.

"Non me l'aspettavo. Sicuramente fare questo che dici tu è una cosa bella, però dobbiamo cercare di creare sempre più occasioni per fare gol, però siamo tutti contenti. Perdere non è mai bello e stiamo dando continuità al lavoro che stiamo facendo; questa vittoria ci dà molto morale per arrivare lunedì con molta carica".