Cagliari, Zé Pedro: "Amorim ha un'identità di gioco molto forte, vuole che la sua squadra faccia quello che chiede"

Il portoghese Zé Pedro parla di Ruben Amorim in vista di Cagliari-Milan

In poco più di un anno il portoghese Zé Pedro è diventato uno dei perni della difesa del Cagliari. In vista della sfida di lunedì sera contro il Milan, il centrale è stato intervistato da Diretta.it. Queste le sue dichiarazioni verso il big match contro i rossoneri:

Lunedì ritroverai un allenatore che conosci già da avversario, Ruben Amorim, che hai affrontato diverse volte quando giocavi nel Porto e lui allenava lo Sporting. Che cosa rende le sue squadre difficili da affrontare? Stai ritrovando nel suo Milan alcune delle caratteristiche che aveva quello Sporting?

"Amorim ha un'identità di gioco molto forte, vuole che la sua squadra faccia quello che chiede. È un allenatore molto bravo. Noi dobbiamo fare del nostro meglio per ottenere un buon risultato in casa, perché contro qualsiasi avversario vogliamo sempre fare bene".