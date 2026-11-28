AIC e AIAC attaccano Malagò con un comunicato congiunto

L'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) hanno diramato un comunicato congiunto contro il commissario federale Giovanni Malagò, candidato contro Galliani nelle elezioni per la presidenza. Nel mirino alcune recenti dichiarazioni di Malagò, categorizzate come "non vere". Di seguito la nota completa.

La nota congiunta di AIC e AIAC: "Il commissario straordinario FIGC Giovanni Malagò, rilasciando nella giornata di ieri a Torino dichiarazioni e interviste, si è abbandonato ad alcune ricostruzioni non vere.

Né AIC, né AIAC hanno mai espresso, a tutti i livelli, prima e dopo la nomina, pareri negativi circa la scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale. Non solo perché non richiesti dall’ex presidente federale (così come avvenuto per tutte le altre sue scelte, incarichi e prese di posizione, in sede nazionale e internazionale) ma anche perché non c’erano preclusioni in merito. Un aspetto questo ribadito anche ufficialmente dal presidente AIAC Renzo Ulivieri in una recente intervista.

La Nazionale è patrimonio di tutti e, per questo, Associazione Calciatori e Associazione Allenatori si augurano che da qui al 14 dicembre, il dibattito elettorale esca dai personalismi e si concentri con onestà intellettuale sui temi e sui problemi strutturali del nostro calcio in un’ottica propriamente federale e di sistema".