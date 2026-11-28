Pellegatti: "Complicato prevedere quale Milan vedremo a Cagliari"
Il Milan chiuderà il menù della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive lunedì sera alle ore 20.45 contro il Cagliari, alla Unipol Domus Arena. Una partita importante per dare continuità alla striscia di risultati positivi in Serie A e anche per sfruttare l'entusiasmo post rimonta di Atene in Europa League contro l'Olympiacos. Il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti è stato intervistato dai colleghi di Tuttocagliari.net e ha parlato di quello che si aspetta dai rossoneri.
Il commento di Carlo Pellegatti sul Milan in previsione della sfida contro il Cagliari: "Ultimamente Maignan e compagni sono andati benissimo col Frosinone, anche perché Alvini dalla metà campo in giù ha lasciato delle praterie che i contropiedisti rossoneri hanno capitalizzato quasi al cento per cento. Poi il primo tempo con l’Olympiacos è stato un disastro, mentre nella ripresa è venuta fuori la forza d’urto dell’attacco di Amorim. Insomma, come dicevo è complicato prevedere quale Milan vedremo a Cagliari: forse non lo sa neppure lo stesso tecnico portoghese. Quel che è certo è che la squadra ora è più cosciente dei propri mezzi.”
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