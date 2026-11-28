Pellegatti: "Complicato prevedere quale Milan vedremo a Cagliari"

Carlo Pellegatti, giornalista tifoso rossonero, ha evidenziato ciò che si aspetta dal Milan contro il Cagliari nel posticipo di lunedì sera

Il Milan chiuderà il menù della tredicesima giornata del campionato di Serie A Enilive lunedì sera alle ore 20.45 contro il Cagliari, alla Unipol Domus Arena. Una partita importante per dare continuità alla striscia di risultati positivi in Serie A e anche per sfruttare l'entusiasmo post rimonta di Atene in Europa League contro l'Olympiacos. Il giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti è stato intervistato dai colleghi di Tuttocagliari.net e ha parlato di quello che si aspetta dai rossoneri.

Il commento di Carlo Pellegatti sul Milan in previsione della sfida contro il Cagliari: "Ultimamente Maignan e compagni sono andati benissimo col Frosinone, anche perché Alvini dalla metà campo in giù ha lasciato delle praterie che i contropiedisti rossoneri hanno capitalizzato quasi al cento per cento. Poi il primo tempo con l’Olympiacos è stato un disastro, mentre nella ripresa è venuta fuori la forza d’urto dell’attacco di Amorim. Insomma, come dicevo è complicato prevedere quale Milan vedremo a Cagliari: forse non lo sa neppure lo stesso tecnico portoghese. Quel che è certo è che la squadra ora è più cosciente dei propri mezzi.”