Dida: "Ho lavorato con Maignan per un anno. È un ragazzo eccellente, che vuole vincere ed è determinato"

Nelson Dida spende belle parole per Mike Maignan

Nei giorni scorsi, prima di Olympiacos-Milan, Nelson Dida è stato intervistato dal sito greco sport24.gr. Il portiere brasiliano ha speso belle parole Mike Maignan, che ha allenato qualche anno fa quando era preparatore dei portieri a Milanello:

Quanto è difficile essere un portiere in una squadra come il Milan?

“Non è facile. Non è stato facile neanche per me. L'ho vissuto, ho avuto l'opportunità di rimanere qui per 10 anni della mia vita. Mi sono impegnato negli allenamenti, abbiamo vinto. Ora Mike (Maignan, ndr) si sta costruendo la sua strada. Sono molto contento. Ho lavorato con lui per un anno. È un ragazzo eccellente, un bravo ragazzo, che vuole vincere ed è determinato a raggiungere l'obiettivo. Penso che abbia fatto bene a scegliere Milano perché sapeva che qui avrebbe trovato un ambiente eccellente. Almeno finché abbiamo lavorato insieme, è sempre stato molto disponibile. Ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto. Ha imparato molto. Ricordo che prima non sapeva usare bene i piedi. Qui, grazie a un allenamento intenso, ha capito perfettamente come impostare il gioco della squadra partendo dalla difesa. Gioca con entrambi i piedi, quindi è molto forte con i piedi e compie molte parate. È un leader in campo. Lo si vede soprattutto nelle ultime partite, nel modo in cui parla ai compagni. Parla con tutti, è sempre disponibile. Anche quando la squadra sta perdendo, è il primo a farsi avanti per rispondere alle domande. È un giocatore che è cresciuto molto negli ultimi anni. Sicuramente vuole che vinciamo. Vuole dimostrare di essere un grande atleta. È per questo che viviamo, no? Per le vittorie e per conquistare titoli".