Verso Cagliari-Milan, i precedenti con l'arbitro Di Bello
Dopo la bella e convincente rimonta di Atene contro l'OIympiacos in Europa League, il Milan di mister Amorim tornerà in campo lunedì sera a Cagliari per per la 13ª giornata di Serie A 2026/27. In uno stadio sempre ostico per qualsiasi squadra, ecco tutti i numeri, precedenti, statistiche e curiosità verso Cagliari-Milan: per i rossoneri, quella contro i rossoblù rappresenta un tabù, ma in senso positivo. Infatti, nessuna squadra ha vinto più match contro il Cagliari rispetto al Milan nella storia della Serie A: su 86 precedenti tra le due formazioni nel torneo, i rossoneri hanno registrato 48 successi (al pari dell'Inter), 29 pareggi e solo nove sconfitte.
CAGLIARI-MILAN, ARBITRA DI BELLO: I PRECEDENTI
Il bilancio su 20 partite ufficiali è di 12 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Bilancio più negativo con il Cagliari: 5 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte in 23 partite ufficiali. Un caso da moviola che fece molto discutere è quello del 10 gennaio 2024, Coppa Italia tra Milan e Atalanta (1-2). Rigore assegnato da Di Bello per un contatto tra Jimenez e Miranchuk con il terzino che sembrava aver toccato il pallone. Altre polemiche, nella stessa partita, per un fallo di mano di De Roon in area nerazzurra nel finale di partita.
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